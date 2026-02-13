Il Comune di Nicolosi ha deciso di schierarsi apertamente contro la privatizzazione dei Crateri Silvestri dell’Etna, che si è conclusa con un pronunciamento positivo durante l’udienza al Tribunale di Catania. La decisione arriva dopo settimane di battaglia legale avviata per difendere l’area pubblica dall’interesse di privati che intendono acquisirla. Durante l’udienza, i rappresentanti comunali hanno ribadito la propria posizione e presentato nuove evidenze per sostenere la tutela del patrimonio naturale. Un primo risultato importante, secondo quanto riferiscono gli avvocati coinvolti, che potrebbe influenzare le future decisioni sulla gestione dell’area

ABBONATI A DAYITALIANEWS Udienza al Tribunale di Catania: “Un primo risultato importante”. Si è conclusa davanti alla III Sezione del Tribunale di Catania l’udienza sul ricorso contro la privatizzazione dei Crateri Silvestri dell’Etna. Le associazioni che hanno promosso l’azione legale parlano di “un primo importante risultato”, dopo la presa di posizione ufficiale del Comune di Nicolosi. L’amministrazione comunale ha infatti confermato che sui Crateri Silvestri si è formata una servitù di uso pubblico “da tempo immemorabile” e si è associata alla richiesta di eliminare varchi e biglietteria, schierandosi così a fianco dei ricorrenti contro il gruppo Morosoli–Funivia dell’Etna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crateri Silvestri, il Comune di Nicolosi si schiera contro la privatizzazione

Il Comune di Nicolosi si schiera apertamente contro la privatizzazione dei Crateri Silvestri dell’Etna, esprimendo solidarietà alle associazioni che hanno presentato il ricorso e chiedendo che l’area rimanga accessibile a tutti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Etna, il caso Crateri Silvestri in Tribunale. Il Comune di Nicolosi si schiera a fianco delle associazioni: Eliminare il ticket; Bufera di neve sull’Etna, l’intervento per soccorrere 5 persone bloccate; Neve alta due metri blocca cinque turisti in auto sull'Etna, le immagini dei soccorsi della gdf; Bufera sull’Etna, cinque persone salvate dalla neve tra i Crateri Silvestri.

Etna, il caso Crateri Silvestri in Tribunale. Il Comune di Nicolosi si schiera a fianco delle associazioni: «Eliminare il ticket»L'amministrazione, sollecitata dalle associazioni che hanno presentato il ricorso, si è costituita in giudizio contro il gruppo Morosoli. Il comitato: «Per noi è già una vittoria» ... lasicilia.it

I Crateri Silvestri dell’Etna sfregiati dai turisti. E arriva la proposta di limitare gli accessi per proteggerliLa tutela e la salvaguardia dei Crateri Silvestri in primo piano. Si tratta di un grande patrimonio naturalistico, paesaggistico, vulcanologico e storico-culturale che fa parte del vasto complesso ... corriere.it

Etna, il caso Crateri Silvestri in Tribunale. Il Comune di Nicolosi si schiera a fianco delle associazioni: «Eliminare il ticket» - facebook.com facebook