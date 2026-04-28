Due persone sono state poste agli arresti domiciliari con l’accusa di aver gestito una società coinvolta in attività di escort e prostituzione. Gli investigatori hanno scoperto che oltre un milione di euro provenienti da queste attività sono stati trasferiti in Lituania. Le indagini riguardano anche presunti collegamenti con vip e calciatori, ma gli arrestati hanno negato ogni coinvolgimento in pratiche di sfruttamento o prostituzione.

Milano, 28 aprile 2026 – Prostituzione? Sfruttamento? Non ne vogliono sentir parlare, e negano tutto Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, i due compagni nella vita e nel lavoro finiti ai domiciliari per essere stati i “promotori e dominus” della società schermo “Ma.De”, con sede a Cinisello Balsamo, dove convivono e finita nel mirino della Procura con l’accusa di aver gestito un giro di favoreggiamento e sfruttamento di squillo d’alto bordo, per clienti molto facoltosi, fra cui calciatori di serie A. Anzi, i due parlano solo di “eventi mondani”, di “serate in discoteche e cene in ristoranti esclusivi”, nulla a che vedere, insomma, con le “cene...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Escort, vip e calciatori: gli investigatori a caccia di oltre un milione di euro finito in Lituania

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