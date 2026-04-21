Giro escort a Milano a calciatori di Serie A e vip offerti pacchetti da migliaia di euro con droga del palloncino

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'agenzia di Cinisello Balsamo è al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, che indaga su un giro di escort di alto livello destinati a calciatori di Serie A e vip. Secondo le ricostruzioni, l'agenzia avrebbe proposto pacchetti che includevano escort di lusso e sostanze stupefacenti come il gas esilarante, con tariffe che raggiungevano migliaia di euro. L'indagine è ancora in corso e coinvolge diverse persone.

L'agenzia di Cinisello Balsamo finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano avrebbe offerto "pacchetti" da migliaia di euro con escort di lusso e gas esilarante. Tra i clienti, calciatori di Serie A, vip e altri sportivi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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