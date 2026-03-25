Gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di soldati in Medio Oriente, in risposta alle tensioni nella regione. Nel frattempo, fonti riferiscono che l'ex presidente sta portando avanti negoziati individuali con l'Iran. La situazione rimane complessa, con i rapporti tra le parti coinvolte che continuano a evolversi.

La guerra in Iran. Gli Stati Uniti inviano migliaia di soldati in Medio Oriente, mentre Trump lavora ad un piano per la pace. “Negoziano da soli”, la replica di Teheran. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, Usa inviano migliaia di soldati. Teheran: Trump negozia da solo

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