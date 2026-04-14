Nella serata di oggi, un uomo di 42 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre passeggiava con il suo cane in via Caracciolo, a Foggia, vicino allo stadio Zaccheria. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato, ma purtroppo l'uomo è deceduto poco dopo. La scena è stata transennata mentre si cerca di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Caracciolo, in una zona della città di Foggia situata a breve distanza dallo stadio Zaccheria. La vittima, un personal trainer senza precedenti penali identificato come Annibale Carta, è stata raggiunta dai proiettili mentre si trovava per strada con il proprio cane. L’aggressione è avvenuta in modo fulmineo nella zona semicentrale. Secondo quanto emerso, l’uomo è stato colpito da almeno quattro colpi sparati con quella che sembra essere una pistola di piccolo calibro. L’impatto con le armi è stato letale e ha causato la morte immediata del quarantaduenne. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri per avviare le operazioni di rilievo tecnico e investigativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, ucciso il personal trainer: spari durante la passeggiata col cane

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Foggia, personal trainer ucciso in strada con quattro colpi di pistola Omicidio nella serata di lunedì 13 aprile in via Caracciolo, a Foggia, a pochi passi dallo stadio Zaccheria. Annibale Carta, 42 anni, conosciuto come Dino, è stato ucciso a colpi di arma da fuoc - facebook.com facebook

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