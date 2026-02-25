Durante una semplice passeggiata con il cane lungo la pista ciclopedonale della Montagnetta, a Cadorago, un passante ha notato qualcosa di insolito tra i cespugli. All'improvviso, il suo animale ha iniziato a guaire e ad attirare l’attenzione, rivelando una scoperta inaspettata. La scena ha ricordato un film, con il cane che ha portato alla luce un oggetto nascosto. La giornata si è improvvisamente complicata per chi camminava lungo il percorso.

A Cadorago, lungo la pista ciclopedonale della Montagnetta, la segnalazione di un lettore: rumori nel bosco, poi dal cespuglio sbucano i militari con un uomo ammanettato Doveva essere una normale passeggiata con il cane lungo la pista ciclopedonale della Montagnetta, a Cadorago. Invece, nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, un lettore si è trovato davanti a una scena che – racconta – “sembrava un film”. La segnalazione arriva dalla zona boschiva della Montagnetta, area del Parco del Lura molto frequentata da chi cammina, corre o porta il cane. A scriverci è un nostro lettore che nel pomeriggio, tra le 15. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Che sia un regalo per un amico, la sigla per la passeggiata col cane o la colonna sonora della giornata, il nuovo studio di registrazione di Google è ora nel palmo della manoGoogle ha lanciato un nuovo studio di registrazione digitale che permette di creare musica direttamente dal cellulare.

Lupi e ululati nella notte, l’agricoltore: “Sembrava di essere in un film, erano a 100 metri da me” / VideoNella notte, nella campagna di Bando, un agricoltore ha filmato l’arrivo di alcuni lupi.

Temi più discussi: La passeggiata col cane e la sorpresa da un cespuglio: Sembrava un film; Rivalta, aggredita con il suo cane da quattro lupi cecoslovacchi; Seguito e rapinato del Franck Muller da 25mila euro nel portone di casa mentre porta a spasso il cane; Dog civic education ciclo di incontri.

Turista accoltellata durante la passeggiata col cane, i parenti del 25enne individuato: «Non ha casco e patente, e non farebbe mai una cosa del genere» VIDEOSOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VENEZIA) - «Lui l'aggressore? No, sono sicura, non è stato lui. Non farebbe mai una cosa del genere». Ha risposto così una parente del 25enne sentito dai carabinieri in merito ... ilgazzettino.it

Scivola durante una passeggiata col cane nel bosco ma ha il telefono scarico: la moglie lancia l'allarme, soccorso alpino in azioneBADIA CALAVENA. Momenti di apprensione nei boschi di Badia Calavena nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio: verso le 11.30 il soccorso alpino di Verona è stato attivato dalla centrale del 118, p ... ildolomiti.it

Una passeggiata sulla spiaggia di Holy Island (isola di Lindisfarne, nord dell’Inghilterra) si è conclusa con un ritrovamento singolare: una donna di 64 anni ha trovato un fossile che sembrava “sorriderle”, con segni che ricordavano una dentiera, ma no, non er - facebook.com facebook