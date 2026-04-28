Errore dell’IA | il software Canva sovrascrive i messaggi politici

Il 26 aprile 2026, un errore del software di Canva ha portato alla sostituzione del termine Palestina con Ukraine in alcuni messaggi. L’incidente riguarda il funzionamento di Magic Layers, il sistema automatizzato di gestione dei contenuti. La modifica ha sollevato dubbi sulla precisione e sulla gestione dei contenuti politici sensibili all’interno della piattaforma. Non sono stati riportati altri dettagli sulle conseguenze o sulle cause dell’errore.

? Cosa sapere Il 26 aprile 2026 l'IA di Canva ha sostituito il termine Palestina con Ukraine.. L'errore di Magic Layers solleva critiche sulla gestione automatica dei contenuti politici sensibili.. Il 26 aprile 2026, un errore algoritmico all’interno del software Canva ha trasformato un poster con la scritta Cats for Palestine in una grafica dedicata all’Ucraina, scatenando polemiche per il rischio di tensioni diplomatiche. L’anomalia è stata segnalata dall’utente rosie su X, la quale ha evidenziato come l’attivazione di una funzione specifica abbia modificato autonomamente il testo originale dell’immagine senza alcun input esterno. L’interfaccia di Magic Layers e l’automazione non richiesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errore dell’IA: il software Canva sovrascrive i messaggi politici Notizie correlate Canva rivoluziona il design: l’IA crea e gestisce tutto per teCanva ha svelato un aggiornamento fondamentale per il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale, introducendo una capacità di gestione... Pezzi a Bisceglie: l’errore umano contro il dominio dell’IA? Cosa sapere Andrea Pezzi presenta il libro La nostra Odissea giovedì 23 aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury; IMOLAB 4.0: oltre 40 talenti e 5 imprese si incontrano per altrettante sfide d'innovazione all'Auditorium Ex Chiesa dell'Osservanza di Imola; Chi paga se l'intelligenza artificiale sbaglia la diagnosi medica?; Tutti vogliono l'IA, ma il rischio ricade solo sulla tua firma: la grande ipocrisia delle professioni tecniche. La prima vittima del ciclone IA: il mondo del softwareLa possibilità di scrivere codice ignorando i linguaggi di programmazione ha sconvolto il settore. Ma c’è un punto cruciale da tener presente: l’intelligenza ... repubblica.it Abete: "Nuova Calciopoli Un errore dare giudizi affrettati. E su Rocchi...” https://tinyurl.com/yc8d26bt - facebook.com facebook 25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele" x.com