Canva rivoluziona il design | l’IA crea e gestisce tutto per te

Canva ha annunciato un nuovo aggiornamento del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, che permette di controllare direttamente diversi strumenti per la realizzazione di progetti grafici. L’obiettivo è semplificare il processo di creazione e gestione dei contenuti visivi. L’azienda ha comunicato questa novità senza specificare dettagli tecnici aggiuntivi o future implementazioni. La modifica riguarda principalmente l’integrazione di funzioni che facilitano la creazione di materiali grafici.

Canva ha svelato un aggiornamento fondamentale per il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale, introducendo una capacità di gestione diretta di vari strumenti per la creazione di progetti grafici. La nuova versione permette agli utenti di trasformare semplici istruzioni testuali in design modificabili, delegando al bot la pianificazione e l’esecuzione tecnica delle attività attraverso l’uso di livelli. Questa evoluzione tecnologica mira a stabilizzare i flussi di lavoro dei professionisti del design, offrendo un sistema capace di interpretare le richieste e proporre diverse opzioni creative. Il nuovo assistente non si limita alla generazione visiva, ma integra funzionalità avanzate come la ricerca sul web, la generazione di siti internet e la creazione di fogli di calcolo tramite prompt testuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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