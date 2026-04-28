Una foto d’infanzia pubblicata sui social ha riacceso vecchie discussioni tra i fratelli Beckham. Cruz Beckham ha condiviso uno scatto che li ritrae da bambini insieme a Brooklyn e Romeo. La foto mostra i tre in un momento di spensieratezza, accompagnata dalla didascalia “Eravamo felici”. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i follower e ha riaperto il confronto sui legami familiari tra i fratelli.

Una foto d’infanzia può contenere più dolore di mille parole. Lo sa bene Cruz Beckham, che questa settimana ha scelto di pubblicare nelle sue Storie Instagram uno scatto che ritrae lui, Brooklyn e Romeo da bambini. Tre fratelli seduti su degli scalini, coordinati con camicie bianche a maniche corte, le spalle appoggiate uno sulle mani dell’altro, sorrisi spensierati rivolti all’obiettivo. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione, solo un’immagine che parla da sola, sussurrando un messaggio inequivocabile: una volta, la famiglia Beckham era unita e felice. Il contrasto con il presente non potrebbe essere più stridente, visto che quella famiglia apparentemente perfetta, icona di stile e successo, mostra oggi crepe profonde che sembrano destinate a non rimarginarsi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Eravamo felici”: la foto dei fratelli Beckham che oggi fa male e riaccende vecchie discussioni

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