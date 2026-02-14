La lettera del fratello di James Vander Beek e le vecchie foto | Fa troppo male ora so perché la gente lo chiama crepacuore

Il fratello di James Vander Beek ha scritto una lettera toccante, condividendo il dolore causato dalla scomparsa del fratello. Nel testo, ricorda le foto di quando erano bambini, sorridenti e spensierati, e rivela come quei ricordi siano diventati un conforto e una fonte di dolore allo stesso tempo. In alcune immagini, si vedono insieme alla mamma e al papà, catturando momenti di felicità che ora sembrano ancora più preziosi.

Jared Vander Beek, fratello dell'attore scomparso l'altroieri, affida a Instagram il suo messaggio di ricordo: "Non ha mai mancato di esserci per me ogni volta che avevo bisogno di lui" Un carosello di fotografie che li ritrae insieme, sorridenti, in momenti diversi della loro vita. Prima soli, sorridenti, poi insieme alla mamma e al papà. E accanto, un testo lungo, intimo, attraversato da una sofferenza che non cerca filtri. Jared Vander Beek, fratello di James Vander Beek, affida a Instagram un messaggio di ricordo dopo la morte dell'attore, scomparso a 48 anni dopo aver affrontato un cancro al colon retto. La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole. La lettera di Katie Holmes-Joey a James Van Der Beek-Dawson: "Abbiamo vissuto una gioventù unica. Avevi coraggio, compassione, generosità, forza"