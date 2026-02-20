Sgombero indispensabile Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbia

Un’epidemia di scabbia ha colpito il centro sociale Neruda Occupato di Torino, dove vivono numerosi attivisti di Askatasuna. La diffusione della malattia ha portato all’intervento delle autorità sanitarie, che hanno avviato interventi di igiene e isolamento. Le condizioni igieniche precarie e la presenza di persone senza domicilio hanno contribuito alla rapida espansione del contagio. La questione ora richiede una risposta immediata da parte delle istituzioni.

La situazione sanitaria all’interno del centro sociale Neruda Occupato di Torino, animato dagli esponenti di Askatasuna, continua a preoccupare. Nelle ultime ore è stato rilevato un nuovo caso di Tubercolosi, che ha fatto confermare alla Asl la presenza di un focolaio. Già nei mesi scorsi i cittadini e le associazioni si erano detti preoccupati dalle gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno della struttura in cui alloggiano i migranti, per lo più irregolari, e dalla gestione approssimativa dello stabile occupato. “Si ritiene indispensabile disporre lo sgombero dello Spazio Neruda”, scrive la Asl nella nota diramata a seguito degli accertamenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Sgombero indispensabile”. Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbia Leggi anche: Cos'è il centro sociale Askatasuna di Torino, occupato nel 1996 da gruppi dell’area autonoma e antagonista, autogestito fino allo sgombero del 2025 Leggi anche: Torino, perquisito centro sociale Askatasuna occupato dal 1996 dopo raid contro “La Stampa”, attivisti: “Potrebbe esserci sgombero” – VIDEO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FERRARA: Sgombero grattacielo, incognita sul suo futuro | VIDEO; Sgombero del Grattacielo, il Pd porta il caso in Parlamento: Famiglie divise e soluzioni precarie; Frattura in argine Crati, evacuate abitazione a Cassano Ionio. A Torino è stato sgomberato il centro sociale AskatasunaGiovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia (il nome in basco significa libertà). Lo sgombero è avvenuto in una situazione non del tutto ... ilpost.it Scontri davanti ad Askatasuna dopo lo sgombero del centro sociale«Non ci vogliono più qua dentro. Ci avranno per le strade. Questa è una promessa» ha detto al megafono Stefano Millesimo, attaccando la premier Giorgia Meloni e il ministero dell’Interno Matteo ... lastampa.it A Silvi Paese cresce la preoccupazione dei residenti di via Santa Lucia. Il Comune ha scelto una linea di massima prudenza, disponendo lo sgombero delle abitazioni come misura ritenuta indispensabile e proporzionata al pericolo riscontrato. Leggi: https://w - facebook.com facebook