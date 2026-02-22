È un irresponsabile Piovono critiche su Bersani dopo la difesa del centro sociale occupato

Le polemiche su Bersani aumentano dopo aver difeso un centro sociale occupato illegalmente. La causa risiede nella sua presa di posizione, che alcuni giudicano inopportuna, considerando i danni causati dall’occupazione abusiva. Nei quartieri interessati, residenti e commercianti si lamentano di rumori e disagi provocati dagli occupanti. La discussione si infiamma, mentre le autorità devono decidere come intervenire per risolvere la situazione. La questione rimane aperta e suscita reazioni contrastanti.

Ci sono centri sociali che, evidentemente, meritano più tutele di altri nonostante insistano nell’illegalità. Lo Spin Time di Roma è uno di questi, viste e considerate le reazioni all’idea di uno sgombero, a fronte della sentenza che obbliga lo Stato a versare 21 milioni di euro ai suoi proprietari per tutto il tempo trascorso dall’occupazione. Pierluigi Bersani, ospite proprio del centro sociale, ha dichiarato: “Finché non sgomberate Casa Pound, non permettetevi di venirmi a disturbare, dove vado io. È veramente incredibile, paragonare situazioni che non c'entrano nulla”. Parole non ammissibili da parte di colui che è stato un esponente di primo piano del Pd, di cui è stato anche segretario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Torino, perquisito centro sociale Askatasuna occupato dal 1996 dopo raid contro “La Stampa”, attivisti: “Potrebbe esserci sgombero” – VIDEODall’alba, Torino è al centro di una vasta operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, occupato dal 1996 dopo un raid contro “La Stampa”.

“Sgombero indispensabile”. Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbiaUn’epidemia di scabbia ha colpito il centro sociale Neruda Occupato di Torino, dove vivono numerosi attivisti di Askatasuna.

