Un team di medici sta portando avanti un progetto in Etiopia, coinvolgendo il reparto di Medicina Interna di un ospedale della Valdinievole. L’attività consiste in interventi e assistenza sanitaria, con l’obiettivo di offrire supporto e formazione locale. La missione si inserisce in un’iniziativa di cooperazione internazionale volta a migliorare le condizioni di salute nella regione africana.

La Medicina Interna dell’ospedale della Valdinievole protagonista di un’esperienza di cooperazione internazionale. La dottoressa Monica Uliana, medico internista della Soc Medicina Interna, diretta dalla dottoressa Grazia Panigada, ha recentemente preso parte a una missione in Etiopia con ’ Medici con l’Africa Cuamm ’, organizzazione impegnata da oltre 75 anni nella tutela del diritto alla salute nei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana. L’esperienza si è svolta all’ospedale di Wolisso. L’esperienza sul campo in Etiopia ha evidenziato le difficoltà legate alla scarsità di risorse, tra cui la carenza di farmaci essenziali e strumenti diagnostici, ma anche il valore del lavoro condiviso tra medici locali e internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Équipe medica in missione in Etiopia

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