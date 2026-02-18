Legale famiglia | Oggi l’equipe medica valuterà la compatibilità e trapiantabilità del cuore

L’équipe medica del reparto di chirurgia cardiovascolare effettuerà oggi una valutazione approfondita per determinare se il cuore disponibile può essere trapiantato. La decisione dipenderà anche dalla compatibilità del gruppo sanguigno tra il donatore e il paziente, un passaggio fondamentale per garantire il successo dell’intervento. Questa fase rappresenta un passo cruciale nel percorso di cura e potrebbe cambiare le sorti del paziente.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Oggi si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione”. Così durante la trasmissione “E’ sempre Cartabianca” su Retequattro, l’avvocato di famiglia, Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile nella serata di ieri sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il precedente trapianto a cui era stato sottoposto il piccolo non era andato a buon fine perché l’organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

