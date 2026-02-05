Sanità territoriale firmato l' accordo | nasce l’equipe medica che allunga gli orari e taglia la burocrazia

La firma dell’accordo porta alla nascita di un’équipe medica che allungherà gli orari di apertura e ridurrà la burocrazia. In questo modo, i servizi sanitari sul territorio diventeranno più accessibili e più facili da usare. L’obiettivo è offrire un’assistenza più completa, diffusa e senza lunghe attese.

Una sanità territoriale sempre più accessibile e integrata, con un’assistenza sanitaria migliore, più ampia, diffusa e organica. Il passaggio da un modello organizzativo individuale a uno organico, in cui diventa centrale il benessere dei professionisti, garantito dalla forma di lavoro in equipe.🔗 Leggi su Forlitoday.it

In Abruzzo nasce la prima sede territoriale dell'Agenzia per la Cybersicurezza, segnando un passo importante per la sicurezza digitale in Italia.

