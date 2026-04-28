A Genova è stata creata una nuova fondazione dedicata a supportare le famiglie che si occupano di bambini affetti da epilessia infantile. La Fondazione Lennox-Gastaut Ets si propone di offrire assistenza e servizi alle persone coinvolte dalla sindrome, un disturbo epilettico grave che si manifesta in età pediatrica. La nuova organizzazione si inserisce nel panorama delle iniziative per migliorare l’assistenza a queste famiglie.

? Cosa sapere A Genova nasce la Fondazione Lennox-Gastaut Ets per sostenere le famiglie colpite dalla sindrome.. L'ente potenzia la ricerca scientifica e l'assistenza territoriale per la patologia epilettica infantile.. Venerdì scorso a Genova, presso la prestigiosa Villa Quartara che ospita la Gaslini Academy, è stata presentata ufficialmente la Fondazione Lennox-Gastaut Ets, un’evoluzione strutturale dell’associazione Famiglie Lgs Italia Onlus attiva sin dal 2015. Prendere cura di un figlio significa spesso imparare a navigare in acque agitate, cercando una bussola tra diagnosi complesse e necessità quotidiane. La nuova Fondazione nasce proprio per offrire questa guida, con l’obiettivo di non lasciare nessuno isolato di fronte alle sfide poste dalla sindrome di Lennox-Gastaut.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epilessia infantile: nasce la Fondazione per sostenere le famiglie

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Associazione Italiana Epilessia. . Dr. Alfredo D'Aniello, Neuropsichiatra Infantile, Centro per lo studio e la cura dell'Epilessia, IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS) Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed #neurologia #epilessia #guarigione - facebook.com facebook