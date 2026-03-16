Puntiamo a reinvestire le risorse locali per sostenere famiglie e pmi

Nel 2024, l’ente ha celebrato i suoi primi 130 anni di attività mantenendo fede ai propri valori e allo statuto. La sua strategia prevede di reinvestire le risorse locali per supportare le famiglie e le piccole e medie imprese, puntando a rafforzare il tessuto sociale ed economico della comunità. La decisione si inserisce in un piano di interventi volto a favorire lo sviluppo locale.

RESTANDO sempre fedele ai suoi valori e al suo statuto, nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 130 anni di storia. Una storia cominciata nel 1894 quando, per contrastare l’usura dilagante, don Giovanni Belussi con gli iniziali 46 soci fondò la Cassa Rurale Cattolica di Montaner, la prima delle casse storiche antesignane della Banca Prealpi SanBiagio. L’istituto nato ufficialmente il 1 luglio del 2019 quando Banca Prealpi e Banca San Biagio del Veneto Orientale, frutto di una serie di aggregazioni precedenti fra le casse del territorio, uniscono le proprie forze dando vita a una delle banche cooperative più rilevanti a livello nazionale e tra le principali realtà del Gruppo Cassa Centrale per partecipazione azionaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Puntiamo a reinvestire le risorse locali per sostenere famiglie e pmi" Articoli correlati Leggi anche: Disegni+2025, il Mimit chiude lo sportello: già esaurite le risorse per le Pmi "Market solidali": via al nuovo bando per sostenere le famiglie in difficoltàFASANOCISTERNINO - Un supermercato dove la dignità vale più del denaro: questa la rivoluzionaria idea alla base dei market solidali di Fasano e...