È stata creata una nuova fondazione dedicata alla gestione della sindrome di Lennox-Gastaut, una patologia rara e grave che causa epilessie frequenti e difficili da controllare. La malattia si manifesta in modo complesso, portando a disabilità significative nei pazienti. L’obiettivo principale è migliorare le strategie di cura e assistenza per chi ne è affetto. La fondazione si impegna a coordinare le risorse e le competenze disponibili per affrontare questa condizione.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Patologia rara, complessa e altamente invalidante, che incide in modo significativo sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, la sindrome di Lennox-Gastaut è una grave encefalopatia epilettica che interessa circa 2,8 neonati ogni 10mila nati vivi e rappresenta dal 3% all'11% delle epilessie infantili. In questo contesto nasce la Fondazione Lennox-Gastaut Ets, evoluzione dell'associazione Famiglie Lgs Italia Onlus, attiva dal 2015 nella promozione della conoscenza della patologia, nel sostegno alle famiglie e nella collaborazione con istituzioni e comunità scientifica a livello nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sindrome di Lennox-Gastaut, nasce Fondazione per migliorare gestione grave epilessia

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