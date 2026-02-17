Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite | Pensavano fossero oro o pietre preziose ma erano i miei calcoli renali
Due ladri sono entrati in una casa pensando di trovare oggetti di valore, ma hanno portato via una scatolina con due pepite. Si sono resi conto troppo tardi che si trattava di calcoli renali, non di oro o pietre preziose. La proprietaria aveva lasciato la scatolina in un angolo, ignorando che avrebbe attirato l’attenzione dei malintenzionati. I ladri, sperando di scoprire un tesoro, hanno invece subito una delusione amara.
Cercavano tesori, oro o gioielli di famiglia, ma questa volta l’avidità ha giocato loro un brutto scherzo. Hanno scambiato due pepite per oro o pietre preziose, ignorando che si trattasse in realtà di calcoli renali conservati come ricordo di un passaggio medico tutt’altro che piacevole. È la grottesca disavventura capitata a una banda di ladri a Pordenone, che ha preso di mira l’abitazione di Giuseppe Ragogna, ex vicedirettore del quotidiano Messaggero Veneto. Il furto è andato in scena con modalità classiche, ma con un epilogo decisamente inedito. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima alle forze dell’ordine, i malviventi sono riusciti a penetrare nell’appartamento forzando l’accesso attraverso un terrazzino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
