Entrambi acciaccati questa settimana sarà focalizzata sul loro recupero Mirino su Mazzali e Senigagliesi
Questa settimana sarà dedicata al recupero di due giocatori, entrambi con qualche problema fisico. La partita finale del campionato di Eccellenza si avvicina e si svolgerà domenica prossima alle 15,30 allo stadio Mazza, con la squadra di casa che affronterà il Faenza, che si trova in una posizione delicata in classifica. La formazione si prepara con attenzione, concentrandosi sugli ultimi aggiustamenti prima dell’appuntamento conclusivo.
Scatta oggi la settimana di lavoro che porta all’ultima giornata del campionato di Eccellenza, che domenica prossima alle 15,30 allo stadio Mazza vedrà la Spal affrontare il pericolante Faenza. Si profilano giorni di passione sull’asse Ferrara-Sant’Agostino, coi ramarri chiamati a compiere un’impresa contro la capolista Mezzolara che cambierebbe clamorosamente il finale di un torneo che sembrava già nelle mani della squadra di Zecchi. In casa Spal però bisogna innanzitutto concentrarsi sulla partita col Faenza, nella quale mister Parlato spera di recuperare gli acciaccati Mazzali e Senigagliesi. Per Mazzali filtra un certo ottimismo: alla ripresa degli allenamenti potrebbe lavorare a parte a titolo precauzionale, ma le prime sensazioni lasciano pensare che non si tratti di un problema significativo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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