Dopo l'infortunio subito, il giocatore della squadra di calcio non ha fretta di tornare in campo. La società ha deciso di non accelerare i tempi di recupero e di aspettare che il problema fisico si risolva completamente. La partita più vicina a quella dell’infortunio non è stata presa in considerazione per il suo ritorno, che avverrà solo dopo aver superato completamente il problema.

di Francesco Spagnolo Infortunio Vlahovic, nessuna fretta sul recupero da parte del serbo. Il giocatore rientrerà solo una svolta smaltito il problema fisico. Gli aggiornamenti. L’attaccante serbo è attualmente fermo ai box, e, come riferito da Tuttosport, ci vorrà ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Al momento, il calciatore sta smaltendo una lesione di basso grado al soleo, un infortunio muscolare sempre insidioso per la sua tendenza a recidive se non trattato con la dovuta cautela La prudenza resta la parola d’ordine. Per sciogliere le riserve definitive sulle sue condizioni, servirà attendere la prossima settimana per avere indicazioni più precise.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, la Juve non vuole accelerare sui tempi di recupero: nel mirino è finita questa partita. Le ultime

INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI fa chiarezza sui TEMPI DI RECUPERO durante la CONFERENZA STAMPA

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Dusan #Vlahovic, vittima di un nuovo infortunio, ha scelto il silenzio social e si è stretto attorno ai suoi affetti più cari (compagna, madre e padre - rappresentante legale del calciatore). Mentre lo staff medico si interroga sulla gestione del problema, lo spogliatoi - facebook.com facebook

Infortunio #Vlahovic Il serbo affronta così il momento difficile x.com