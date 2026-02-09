Le pagelle Senigagliesi sbaglia sul primo gol Mazzali fuori ruolo
Il portiere Senigagliesi commette un errore grave in uscita, permettendo al Castenaso di segnare il gol che decide la partita. La sua prestazione si conclude con un voto insufficiente, mentre Giacomel si fa notare per due parate importanti nella ripresa, che hanno evitato una sconfitta umiliante alla Spal. La differenza tra i due portieri si vede tutta.
GIACOMEL 6,5. Due parate rilevanti nella ripresa, a evitare una umiliante sconfitta. SENIGAGLIESI 5. Sbaglio grave in uscita, su cui il Castenaso impallina la Spal. Dopo, tanto fervore e poca lucidità, spiegabile in parte con la stanchezza per le tre partite in otto giorni. IGLIO 6. Rientra da inatteso centrale difensivo per l’infortunato Mambelli e nel primo tempo è quasi perfetto, ivi incluso il palo per l’1-1 di Piccioni. Ripresa meno precisa. DALL’ARA 6. Capitano all’altezza, lui la sua parte la fa e sfiora il gol sull’ultimo corner. CASELLA 5. Poco attento, con un buco dà via libera a Melli su cui Giacomel fa il miracolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Ripresa super di Senigagliesi e Malivojevic, Mambelli rischia
