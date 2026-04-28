Il Partito Socialista Italiano di Enna annuncia il supporto a Ezio De Rose e alla lista Enna Futura in vista delle elezioni del 28 aprile. La decisione arriva dopo il ritiro di Paolo Gargaglione e la convergenza delle forze di centrodestra nella città. La nuova alleanza si inserisce nel quadro politico locale, con il PSI che sceglie di sostenere questa coalizione.

? Cosa sapere Il PSI di Enna sostiene Ezio De Rose e la lista Enna Futura il 28 aprile.. L'alleanza segue il ritiro di Paolo Gargaglione e la convergenza del Centrodestra locale.. Il Partito Socialista Italiano di Enna ha confermato ufficialmente il proprio appoggio alla candidatura di Ezio De Rose per la guida del Comune, segnando un passaggio decisivo nelle dinamiche politiche della città in questo martedì 28 aprile 2026. La decisione del PSI non è nata nel vuoto, ma è il risultato di una riflessione interna volta a individuare una proposta amministrativa che garantisse maggiore solidità. In un clima elettorale ancora caratterizzato da scenari fluidi e incerti, i socialisti hanno scelto di puntare su una figura capace di raccogliere diverse esperienze, sia civiche che politiche, sotto un unico progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna, il PSI punta su De Rose: nasce l’alleanza con Enna Futura

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