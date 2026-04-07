Rilancio Enna e Caltanissetta | nasce il piano per cultura e ambiente

Martedì 7 aprile si è tenuta una conferenza presso gli uffici di SICILBANCA, dove è stata annunciata un’alleanza tra l’istituto di credito, la Fondazione Sicana e un gruppo di associazioni. L’obiettivo della collaborazione è sviluppare progetti legati alla cultura e all’ambiente nelle province di Enna e Caltanissetta. L’accordo mira a coordinare iniziative per promuovere il patrimonio culturale e la tutela del territorio locale.

Martedì 7 aprile, presso i locali di SICILBANCA, è stata formalizzata un'alleanza strategica tra l'istituto di credito, la Fondazione Sicana e il gruppo di associazioni SOS Sicilia Centrale per promuovere lo sviluppo culturale e ambientale nelle province di Enna e Caltanissetta. L'iniziativa si concretizza in un protocollo d'intesa che mira a trasformare la salvaguardia del territorio in un volano di crescita sociale. Il progetto nasce dall'analisi critica contenuta nel testo SOS Sicilia Central . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rilancio Enna e Caltanissetta: nasce il piano per cultura e ambiente Caltanissetta ed Enna unite per il rugby: nasce il “Centro Sicilia”, nuovo polo giovanile e ambizione in Serie C.Rugby Centro Sicilia: un nuovo polo per la palla ovale nel cuore dell’isola Caltanissetta e Enna uniscono le forze per dare vita al “Rugby Centro... Ostia, corsa ai fondi per la “Casa della cultura” Gigi Proietti: c’è un piano per il rilancioIl municipio X si è compattato per garantire un futuro all'immobile, in stato di abbandono. Si parla di: Il Pd di Enna vuole Mirello Crisafulli candidato a sindaco: scelta ufficiale per il rilancio della città; Aree interne | da criticità a opportunità Strategie per il rilancio tra turismo innovazione e sostenibilità.