A Enna, la campagna elettorale si fa più intensa con la formazione di una coalizione di centrodestra che ha scelto Ezio De Rose come candidato sindaco. La competizione si inasprisce in vista delle prossime elezioni comunali, con il centrodestra che si unisce per sostenere la propria candidatura. Di fronte, il Partito Democratico ha confermato Mirello Crisafulli come avversario principale.

La corsa per la guida del Comune di Enna ha subito una brusca accelerazione politica con la definizione della coalizione di centrodestra, che punta sulla figura di Ezio De Rose per sfidare il candidato del Partito Democratico, Mirello Crisafulli. La decisione, maturata nelle ultime ore, vede un fronte estremamente ampio convergere su un unico nome, trasformando radicalmente lo scenario elettorale ennese. Il riassetto delle forze di centrodestra e il ritiro di Gargaglione. Il locale è stato stravolto dalla scelta strategica di Forza Italia, che ha deciso di non presentare una propria candidatura autonoma. Questa mossa ha comportato il ritiro di Paolo Gargaglione, il quale era precedentemente pronto a contendere la carica sindacale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna, scontro elettorale: il Centrodestra si unisce su Ezio De Rose

Enna: Comito guida il centrodestra, l’unità si consolidaIl 15 marzo 2026, nel cuore della provincia di Enna, il Centrodestra ha formalizzato la sua unità dietro una candidatura precisa.

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