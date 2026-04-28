Energia il trionfo di Iren | Dal Fabbro è il Top Manager 2025

Luca Dal Fabbro è stato premiato come Top Manager 2025 durante un evento a Palazzo Montecitorio. La società energetica ha annunciato un utile netto superiore a 300 milioni di euro per l'esercizio 2025. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di settore, confermando il riconoscimento al manager e i risultati economici dell'azienda.

? Cosa sapere Luca Dal Fabbro riceve il premio Top Manager 2025 a Palazzo Montecitorio.. Iren registra un utile netto superiore a 300 milioni di euro per l'esercizio 2025.. A Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, Luca Dal Fabbro ha ricevuto il riconoscimento come Top Manager dell’anno 2025 durante l’apertura della 27esima edizione del Master “Safe” dedicato alla gestione delle risorse energetiche. Il premio è stato conferito al presidente esecutivo di Iren per la sua capacità di guidare il processo di transizione energetica nel Paese, un percorso complesso che richiede innovazione costante, visione industriale e una forte responsabilità verso le comunità e i territori coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia, il trionfo di Iren: Dal Fabbro è il Top Manager 2025 Notizie correlate Luca Dal Fabbro (Iren) premiato come Top Manager del 2025Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell’anno 2025 in occasione della... Luca dal fabbro, presidente esecutivo iren e presidente utilitalia, premiato “top manager 2025” durante la cerimonia di apertura del master safe presso la sala della regina di palazzo montecitorioNel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse energetiche SAFE, svoltasi presso la Sala della Regina... Contenuti di approfondimento Luca Dal Fabbro (Iren) premiato come Top Manager del 2025Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell’anno 2025 in occasione della cerimonia di apertura della 27esima edizione del Master in ... tpi.it Energia: Dal Fabbro, idroelettrico strategico, piano di sistema Governo-operatori(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - L'idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la sicurezza nazionale e ... ilsole24ore.com