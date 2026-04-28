Energia elettrica in calo | crollano i prezzi e il Sud risparmia

Tra il 20 e il 26 aprile, il prezzo dell’energia elettrica si è attestato a 109,12 euro al megawattora, segnando una diminuzione rispetto ai periodi precedenti. Nel Sud, i costi sono stati di 102,56 euro al MWh, mentre nel Nord hanno raggiunto i 112,22 euro. La riduzione dei prezzi si è riflessa in un risparmio per le utenze del Mezzogiorno.

? Cosa sapere Il prezzo dell'energia elettrica è sceso a 109,12 euro al MWh tra il 20-26 aprile.. Il Sud registra costi di 102,56 euro al MWh contro i 112,22 del Nord.. Il prezzo dell’energia elettrica è sceso a 109,12 euro al MWh nella settimana compresa tra il 20 e il 26 aprile, segnando un calo rispetto ai 123,19 euro registrati nel periodo precedente secondo i dati del Gestore dei mercati energetici. I numeri della Borsa indicano una flessione significativa del PUN Index Gme. Durante quei sette giorni, lo scambio diretto di energia ha toccato volumi pari a 4,3 milioni di MWh, con un livello di liquidità che si è attestato all’84,7%. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia elettrica in calo: crollano i prezzi e il Sud risparmia Notizie correlate Leggi anche: Calo dei prezzi, sanzioni e l’India che si sfila. A Mosca crollano le entrate da oil & gas e sale il deficit Voli, paura cancellazioni: crollano i prezzi anche per Sud Italia, Grecia e Spagna. Rincari su bagagli e postiAltro che nuovi maxi-rincari per tutta l'estate, dopo l'aumento del 30% del prezzo medio dei biglietti aerei a livello globale dallo scoppio della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Qual è il fornitore di energia elettrica più economico nel 2026?; Eolico e fotovoltaico: 20% della domanda elettrica nel primo trimestre 2026; Francia: il prezzo dell'energia elettrica baseload day-ahead scende a 13,50 EUR/MWh sul mercato OTC, in calo del 36% rispetto a lunedì - dati LSEG; ENEL - Interruzione Energia Elettrica. GME, il prezzo dell'elettricità in Borsa scende a 109,12 euro al MWh(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 aprile) il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 109,12 euro al MWh, in calo rispetto ai 12 ... msn.com Eolico e fotovoltaico: 20% della domanda elettrica nel primo trimestre 2026Con una domanda in aumento del 3% sul periodo gennaio-marzo 2025, le Fer contribuiscono per il 36,2%. Record per il trimestre della generazione FV ed eolica ... qualenergia.it Luce gratis nella panineria catanese Furto di energia elettrica... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook