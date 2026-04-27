Voli paura cancellazioni | crollano i prezzi anche per Sud Italia Grecia e Spagna Rincari su bagagli e posti

I prezzi dei biglietti aerei stanno diminuendo, anche per voli diretti verso Sud Italia, Grecia e Spagna, a causa di una riduzione delle cancellazioni e delle paure legate ai voli. Nel frattempo, sono stati registrati aumenti sui costi legati ai bagagli e ai posti a sedere. Nonostante i timori di rincari estivi, il prezzo medio dei biglietti è cresciuto del 30% rispetto all'inizio del conflitto in Iran.

Altro che nuovi maxi-rincari per tutta l'estate, dopo l'aumento del 30% del prezzo medio dei biglietti aerei a livello globale dallo scoppio della guerra in Iran. Con i timori sulla fine delle scorte di carburante aereo nei prossimi mesi, e quindi per le possibili cancellazioni di massa dei voli (già annunciate da Ryanair e Lufthansa), le prenotazioni estive stanno diminuendo drasticamente. E così, dopo i cali dei costi per le mete esotiche, ora scendono anche i prezzi per le mete turistiche in Europa, nel tentativo di invogliare i clienti (che stanno aspettando la fine della crisi per muoversi) ad acquistare i biglietti. Partendo da Roma o Milano e andando in Grecia, in Spagna, o nel Sud Italia, prenotando oggi per luglio e agosto si paga fino al 36,6% in meno rispetto alla stessa prenotazione fatta a inizio marzo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Voli, paura cancellazioni: crollano i prezzi anche per Sud Italia, Grecia e Spagna. Rincari su bagagli e posti Notizie correlate Emergenza cherosene, cresce la paura per i voli: cancellazioni e rincari preoccupano FiumicinoFiumicino, 3 aprile 2026 – Il 9 aprile è atteso a Rotterdam uno degli ultimi carichi di jet fuel partiti dal Golfo Persico verso l’Europa prima del... Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e SpagnaLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta... Una raccolta di contenuti Voli, paura cancellazioni: crollano i prezzi anche per Sud Italia, Grecia e Spagna. Rincari su bagagli e postiAltro che nuovi maxi-rincari per tutta l'estate, dopo l'aumento del 30% del prezzo medio dei biglietti aerei a livello globale dallo scoppio ... msn.com Voli aerei, con l’incertezza crollano i prezzi di alcune rotte: ecco qualiI costi per diverse mete estere estive si fanno più accessibili, complice l'incertezza di un 2026 segnato dalla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute anche sul settore del trasporto aereo. Ven ... tg24.sky.it