I prezzi del petrolio sono scesi, e la Russia fa fatica a far quadrare i conti. Mosca perde entrate importanti dal settore oil & gas, mentre il deficit aumenta. La pressione sul presidente Putin cresce, questa volta più sul fronte economico che militare. Intanto, si parla di negoziati, ma nessuno sa ancora cosa aspettarsi.

Aumenta la pressione su Vladimir Putin, più economica che militare. “La Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se costretta a farlo. Questo è l’unico linguaggio che capisce”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen presentando il ventesimo pacchetto di sanzioni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Dentro ci sono misure che riguardano i servizi finanziari, il commercio e l’energia che puntano a colpire l’esportazione di idrocarburi. Non si tratta di misure particolarmente dirompenti, ma arrivano in un contesto finanziario particolarmente critico per il Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Calo dei prezzi, sanzioni e l’India che si sfila. A Mosca crollano le entrate da oil & gas e sale il deficit

