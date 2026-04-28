Emma Stone e Chris Pine protagonisti della nuova commedia romantica ‘The Catch’

La Universal Pictures ha annunciato che la commedia romantica intitolata ‘The Catch’ sarà nelle sale dal 21 maggio 2027. Tra i protagonisti del film ci sono l’attrice e l’attore noti rispettivamente come Emma Stone e Chris Pine. La data di uscita è stata comunicata poche ore fa da Deadline, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sulla trama del film.

Come svelato da Deadline poche ore fa la Universal Pictures si prepara a portare il pubblico nelle sale la prossima primavera, avendo fissato la data di uscita della commedia romantica The Catch, con Emma Stone e Chris Pine, al 21 maggio 2027. Deadline ha recentemente riportato anche che Pine era in trattative preliminari per unirsi alla Stone nel film in arrivo, diretto da Dave McCary. Adesso arriva la conferma per entrambi i protagonisti. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo film in lavorazione. Un film pronto per fine anno. I dettagli della trama rimangono sconosciuti, a parte il fatto che viene descritta come una commedia romantica con due soli protagonisti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Emma Stone e Chris Pine protagonisti della nuova commedia romantica ‘The Catch’ Emma Stone and Chris Pine are set to star in the new romantic comedy THE CATCH, Notizie correlate Chris Pine pronto a unirsi a Emma Stone nella rom-com “The Catch”Universal Pictures sta accelerando i motori su uno dei progetti più ambiti della stagione. Leggi anche: Steve Carell, Ryan Gosling ed Emma Stone in una commedia romantica che smonta i cliché dell’amore Tutti gli aggiornamenti Si parla di: I Croods 2 - Una nuova era su Sky Cinema Family - Guida TV. The Catch, la rom-com con Emma Stone e Chris Pine ha una data d'uscitaEmma Stone e Chris Pine reciteranno insieme in The Catch, nuova rom-com che ha finalmente fissato una data d'uscita. Ecco quando arriverà al cinema. comingsoon.it Emma Stone e Chris Pine insieme nella nuova rom-com The CatchScopri The Catch, la nuova rom-com con Emma Stone e Chris Pine: uscita, cast e perché può rilanciare il genere ... cinefilos.it