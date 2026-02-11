Steve Carell Ryan Gosling ed Emma Stone in una commedia romantica che smonta i cliché dell’amore

Questa mattina nei cinema italiani è arrivata una nuova commedia romantica con Steve Carell, Ryan Gosling ed Emma Stone. Il film smonta i classici cliché sull’amore, raccontando storie di errori, seconde occasioni e di come i ruoli di genere influenzino le relazioni di coppia. Una pellicola che gioca con i luoghi comuni e propone una visione più reale e diretta dei sentimenti.

E ra il 2011 quando Crazy, Stupid, Love è arrivato nelle sale italiane. Una storia di amori che si intrecciano, errori, seconde possibilità, ruoli di genere ed equilibrio di coppia. Un film mainstream, certo, ma di passaggio per intere generazioni, capace di far ridere con la goffaggine di Steve Carell, sospirare con il fascino di Ryan Gosling e, soprattutto, far r iflettere su quanto complicata possa essere la vita sentimentale. Ecco perché merita un posto speciale nella lista dei film da vedere a San Valentino: un inno all'amore, pazzo, stupido e, anche se non ci piace pensarlo, indecifrabile.

