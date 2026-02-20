Emis Killa in concerto a Firenze

Emis Killa porta il suo talento a Firenze, annunciando nuove tappe del Club Tour 2026 e una prima esperienza in Europa. La scelta di includere città straniere nasce dalla voglia di raggiungere un pubblico più ampio e consolidare la sua presenza internazionale. Il concerto in programma nella città toscana si terrà al Palasport, attirando fan da tutto il territorio. La sua musica continua a conquistare sempre più estimatori, anche oltre i confini italiani.

Emis Killa annuncia nuove date per il Club Tour 2026 e per la prima volta in carriera si esibirà anche nelle città Europee. Alla tournée, prevista il prossimo maggio, si aggiungono infatti appuntamenti a Barcellona, Parigi e Londra. I biglietti per le nuove date sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Emis Killa - BUTTERFLY - Live Fiera Milano Rho

