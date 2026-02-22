Piana di Lucca | 50 campi da calcio a rischio l’allarme consumo

Il progetto di sviluppo infrastrutturale nella Piana di Lucca ha causato l’occupazione di oltre cinquanta campi da calcio di suolo agricolo. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli abitanti e gli ambientalisti, che temono danni alla biodiversità e all’equilibrio naturale della zona. La perdita di terreni fertili si traduce in un impatto diretto sulla produzione locale e sulla qualità dell’ambiente. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Consumo di Suolo in Piana di Lucca: Un Allarme da 50 Campi da Calcio. Il dibattito sulla realizzazione degli assi viari nella Piana di Lucca ha portato alla luce dati preoccupanti riguardo al consumo di suolo, con implicazioni significative per l'ecosistema locale. Un confronto con studi tecnici relativi alla realizzazione del tratto BreBeMi in Lombardia suggerisce che l'intervento nella Piana di Lucca potrebbe comportare un consumo diretto di almeno 54 ettari di terreno. Per comprendere la portata di questa cifra, si parla di un'area equivalente a circa 50 campi da calcio. L'allarme è stato lanciato durante un incontro a Palazzo Ducale, organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, dove è stato presentato il volume di Paolo Pileri, intitolato Dalla parte del suolo.