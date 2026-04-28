Emergenze | nasce il Resilience Officer per gestire il caos

A Palmanova si è conclusa la formazione Corem dedicata alla figura del Resilience Officer, figura professionale incaricata di coordinare autorità e servizi di soccorso durante le emergenze. Questa figura è stata creata per migliorare la gestione dei momenti di crisi, con l’obiettivo di affrontare con maggiore efficacia situazioni di caos e complessità. La formazione ha coinvolto diversi operatori e rappresentanti delle istituzioni locali, preparandoli a lavorare insieme in scenari di emergenza.

? Cosa sapere A Palmanova si conclude la formazione Corem sulla figura del Resilience Officer.. Il nuovo profilo coordina autorità e soccorsi per gestire la complessità delle emergenze.. A Palmanova si è concluso il percorso della Scuola di Alta Formazione sulla Resilienza, un progetto che ha i funzionari del Comitato regionale per le emergenze (Corem) impegnati in moduli formativi e prove pratiche finali per gestire scenari critici. La sede della Protezione civile regionale ha ospitato la chiusura di questo ciclo specialistico, nato dalla sinergia tra l’Università di Udine e la Protezione civile regionale. L’obiettivo non è quello di fornire nuovi tecnici per il soccorso sul campo, come chi spegne incendi o conduce mezzi di emergenza, ma di introdurre una figura strategica: il Resilience Officer.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenze: nasce il Resilience Officer per gestire il caos Notizie correlate Scuole sicure: docenti formati per gestire emergenze e farmaciSabato mattina 18 aprile, dalle ore 9 alle 12, l'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo ospiterà un incontro fondamentale dedicato alla... Piccoli eroi della sicurezza: la scuola impara a gestire le emergenze? Cosa sapere Le scuole di Aiello, Ruda e Visco partecipano al progetto Preparati al rischio del Distretto Destra Torre.