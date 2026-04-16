Scuole sicure | docenti formati per gestire emergenze e farmaci

Sabato 18 aprile, dalle 9 alle 12, si terrà un incontro presso l’auditorium di un ospedale di Arezzo, dedicato alla formazione dei docenti sulla gestione delle emergenze e dei farmaci nelle scuole. L’evento si concentra sul tema delle procedure da seguire in situazioni di emergenza e sull’uso corretto dei farmaci, coinvolgendo insegnanti e operatori scolastici. La sessione rappresenta un momento di aggiornamento professionale per chi lavora nel settore dell’istruzione.

Sabato mattina 18 aprile, dalle ore 9 alle 12, l'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo ospiterà un incontro fondamentale dedicato alla gestione dei farmaci nelle scuole. L'iniziativa, che mira a formare docenti e cittadini sulle procedure corrette per la somministrazione di medicinali in casi di crisi epilettiche, episodi ipoglicemici o gravi reazioni allergiche, nasce dalla sinergia tra l'Associazione Arezzo per l’epilessia Odv, l'Istituto Comprensivo Francesco Severi e la ASL Tse. Il c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole sicure: docenti formati per gestire emergenze e farmaci Guest Interview: The Teacher Threw Away My Son's Insulin Notizie correlate Emergenze, adattamento e cooperazione: le scuole che insegnano a gestire i disastri ambientali. Come affrontare queste competenze in modo trasversale, la preparednessNel dibattito europeo sull’educazione alla preparedness, il focus non è più soltanto sui contenuti (conoscere i rischi naturali o le procedure di... Eritrea, 300 operatori formati sulle emergenze pediatriche: l’iniziativaSono oltre 30mila i bambini che ogni anno accedono all’ospedale Orotta di Asmara, l’unica struttura pediatrica di riferimento dell’Eritrea. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale, i docenti vanno formati per usarla al meglio: i corsi per le scuole; Decreto Sicurezza 2026, arresto in flagranza per chi aggredisce i docenti: l'iter al Senato rallenta tra mille emendamenti. 600mila docenti formati sulla DaD, Ma la metodologia non è cambiata, hanno trasferito online la didattica tradizionaleDurante la pandemia, la scuola italiana ha investito in modo massiccio sulla formazione digitale dei docenti. Secondo la relazione della Corte dei conti consegnata questa settimana in VII Commissione ... orizzontescuola.it SCUOLA | La protezione dei minori è più importante del mansionario dei docentiL'Ufficio nazionale scuola della CEI ha organizzato dei seminari per sostenere i docenti nella prevenzione degli abusi. Una sfida che richiede più umanità ... ilsussidiario.net Care e cari, nella mattinata del 13 aprile il nostro Liceo ha ospitato, nell’ambito del progetto nazionale Scuole Sicure, un importante momento di formazione rivolto alle classi terze, dedicato alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alla consapevo - facebook.com facebook