Tribunale di Milano scatta l’emergenza L’allarme dei Gip | Per un mese e mezzo garantiamo solo attività prioritarie

Dal 15 maggio al 30 giugno, il tribunale di Milano ha deciso di limitare le attività dell’ufficio dei Gip. Durante questo periodo, saranno garantite esclusivamente le funzioni considerate prioritarie, come l’adozione di misure cautelari. La decisione è stata comunicata dai giudici dell’ufficio, che hanno dichiarato di poter operare solo in ambiti essenziali a causa di una situazione di emergenza.

Dal 15 maggio al 30 giugno l’ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelai. Un allarme, quello dal Tribunale di Milano, che ha un effetto a cascata. Gran parte delle udienze preliminari e processi saranno così rinviati, per carenza di personale e assistenti amministrativi. Una crisi, riportata nero su un bianco, in un documento del Tribunale di Milano sottoscritto da Vincenza Maccora, presidente della sezione Gip. Secondo il report «le forze in campo non consentono oggettivamente di garantire il servizio oggi prestato rispetto a tutti gli affari di competenza della Sezione e occorre stilare un elenco di affari prioritari».🔗 Leggi su Open.online

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