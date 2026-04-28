Il responsabile delle autorità penitenziarie ha inviato una comunicazione ai provveditori regionali per segnalare una situazione di emergenza nelle strutture carcerarie. Nella nota, si evidenzia un aumento delle presenze e delle criticità operative che richiedono interventi immediati. La comunicazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo recenti segnalazioni, le elevate temperature durante la stagione estiva possono aggravare i disagi psicologici dei detenuti, aumentando il rischio di atti autolesionistici e suicidi. La direzione generale dei detenuti e del trattamento, sotto la guida di Ernesto Napolillo, ha versato attenzione su questo fenomeno, inviando comunicazioni ai provveditori regionali e ai responsabili del dipartimento. Con l’arrivo dell’estate, è fondamentale migliorare le condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Emergenza nelle carceri: Napolillo avverte i provveditori regionali sulla situazione critica.

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