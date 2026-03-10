Situazione carceri terzo letto nelle celle a due metri da terra | Serve il casco

Nelle carceri italiane, alcune celle sono state adattate con un terzo letto installato a due metri da terra. Durante le proteste, alcuni detenuti hanno indossato caschi gialli e urlato slogan come “dignità e libertà”. La scena si è svolta in modo che coinvolgeva i manifestanti, che hanno richiesto maggiori condizioni di rispetto e diritti all’interno delle strutture penitenziarie.

Tempo di lettura: 2 minuti Con i caschetti gialli in testa hanno urlato "dignità e libertà" rivolgendosi verso il carcere di Poggioreale i manifestanti – una cinquantina di persone in tutto – che si sono ritrovati nel pomeriggio davanti al Palazzo di Giustizia di Napoli per richiamare l'attenzione sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane. Alla manifestazione – promossa da varie associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti, tra cui Libera, Liberi di Volare e Antigone – ha presenziato anche il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. "Le carceri italiane producono disperazione e recidiva e negano.