Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’emergenza per i rimpatri dei cittadini italiani nel Golfo è terminata, con molti voli di linea che riprendono regolarmente. L’unica area ancora problematica sono le Maldive, dove la situazione resta critica. La comunicazione è stata diffusa oggi da un’agenzia di stampa, che ha riportato le parole del ministro circa il miglioramento della condizione generale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora perché stanno riprendendo molti voli di linea, quindi direi che non c'è più l'emergenza. L'unico punto ancora critico sono le Maldive, dove però non c'è la guerra: sono soltanto italiani che stanno cercando di rientrare. Ci sono voli di linea normali, ma i voli di linea che hanno ripreso non sono sufficienti a smaltire tutti coloro che vogliono rientrare in tempi rapidi. Però stiamo rinforzando anche la nostra organizzazione a Malé, e quindi sono arrivati altri funzionari, oltre ai Carabinieri; sta arrivando anche l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Golfo, Tajani su rimpatri: Emergenza finita, unica situazione critica alle Maldive

