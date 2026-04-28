Emergenza merendine | adolescenti scoprono il concetto di buffet condominiale ma ignorano quello di cestino

In un quartiere residenziale, alcuni adolescenti sono stati visti frequentare un’area condominiale dove hanno scoperto la possibilità di consumare merendine senza pagare, lasciando spesso i rifiuti nel cestino. La situazione ha portato a discussioni tra i residenti, alcuni dei quali si sono lamentati del comportamento dei giovani, che sembrano conoscere solo il concetto di “buffet condominiale” e ignorano invece il significato di “cestino”.

CAMUCIA – “Oh, qui se mangia gratis e se lascia anche il piatto”, sarebbe questa la nuova filosofia urbanistica adottata da un gruppo di adolescenti nei dintorni della Conad di Camucia, trasformati ormai in veri e propri sommelier del cartoccio unto e critici stellati della panchina sotto casa d’altri. A lanciare l’allarme è Marco, cittadino provato ma ancora lucido, che su Facebook ha condiviso uno sfogo diventato in poche ore patrimonio UNESCO della lamentela locale: “Qui ormai s’è aperto ‘l ristorante a cielo aperto, ma senza lavapiatti. che poi sarebbero loro”. Secondo le ricostruzioni, i giovani si radunerebbero davanti ai portoni per consumare merende a base di patatine, bibite e risposte maleducate, lasciando poi un’installazione artistica dal titolo “Natura morta con brick e incarto svolazzante”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Emergenza merendine: adolescenti scoprono il concetto di “buffet condominiale” ma ignorano quello di “cestino” Notizie correlate Alla Milano Design Week, il concetto di "spazio funzionale" lascia il posto a quello di esperienza sensoriale. Tra ceramica stampata in 3D, materiali riciclati e superfici che reagiscono al tocco(askanews) – Reinterpretare il bagno come spazio in continua evoluzione, esplorare le nuove possibilità tecnologiche e parlare al mercato italiano:... Violenza giovanile: 1 su 4 adolescenti vittime di abusi, dal controllo fisico a quello digitale.Un adolescente su quattro in Italia ha subito forme di violenza fisica o psicologica da parte del partner o di un ex partner.