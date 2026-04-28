Emergenza merendine | adolescenti scoprono il concetto di buffet condominiale ma ignorano quello di cestino

Da lortica.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un quartiere residenziale, alcuni adolescenti sono stati visti frequentare un’area condominiale dove hanno scoperto la possibilità di consumare merendine senza pagare, lasciando spesso i rifiuti nel cestino. La situazione ha portato a discussioni tra i residenti, alcuni dei quali si sono lamentati del comportamento dei giovani, che sembrano conoscere solo il concetto di “buffet condominiale” e ignorano invece il significato di “cestino”.

CAMUCIA – “Oh, qui se mangia gratis e se lascia anche il piatto”, sarebbe questa la nuova filosofia urbanistica adottata da un gruppo di adolescenti nei dintorni della Conad di Camucia, trasformati ormai in veri e propri sommelier del cartoccio unto e critici stellati della panchina sotto casa d’altri. A lanciare l’allarme è Marco, cittadino provato ma ancora lucido, che su Facebook ha condiviso uno sfogo diventato in poche ore patrimonio UNESCO della lamentela locale: “Qui ormai s’è aperto ‘l ristorante a cielo aperto, ma senza lavapiatti. che poi sarebbero loro”. Secondo le ricostruzioni, i giovani si radunerebbero davanti ai portoni per consumare merende a base di patatine, bibite e risposte maleducate, lasciando poi un’installazione artistica dal titolo “Natura morta con brick e incarto svolazzante”.🔗 Leggi su Lortica.it

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