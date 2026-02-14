Violenza giovanile | 1 su 4 adolescenti vittime di abusi dal controllo fisico a quello digitale

Un adolescente su quattro subisce violenza nelle relazioni, spesso attraverso il controllo fisico o digitale. Questo dato emerge da uno studio recente che sottolinea come molti giovani siano vittime di abusi, anche attraverso messaggi e minacce online. In molti casi, i ragazzi sono costretti a vivere con la paura di essere sorvegliati o manipolati dai propri partner.

Un adolescente su quattro vittima di violenza in una relazione: l’ombra del controllo e del digitale. Un adolescente su quattro in Italia ha subito forme di violenza fisica o psicologica da parte del partner o di un ex partner. Il dato, rivelato da un rapporto di Save the Children presentato in vista di San Valentino, mette in luce come comportamenti aggressivi e di controllo siano spesso percepiti come “normali” nelle relazioni giovanili, con un’insidiosa estensione nel mondo digitale. L’indagine, condotta con Ipsos Doxa, evidenzia una crescente consapevolezza dei rischi, ma non ancora sufficiente a contrastare la diffusione di dinamiche violente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sistema PSL Scale, diffuso tra gli adolescenti su TikTok, è un metodo di valutazione dell’aspetto fisico che assegna un punteggio da 1 a 10.

