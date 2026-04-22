Alla Milano Design Week il concetto di spazio funzionale lascia il posto a quello di esperienza sensoriale Tra ceramica stampata in 3D materiali riciclati e superfici che reagiscono al tocco

Durante la Milano Design Week, si è assistito a un cambiamento nel modo di pensare gli ambienti domestici, con un focus sulla creazione di esperienze sensoriali piuttosto che sulla semplice funzionalità degli spazi. Sono stati presentati oggetti realizzati con ceramica stampata in 3D, materiali riciclati e superfici che rispondono al tatto. Questo approccio mira a trasformare ambienti come il bagno in ambienti in costante evoluzione, stimolando i sensi e l’interazione con i materiali.

( a skanews) – Reinterpretare il bagno come spazio in continua evoluzione, esplorare le nuove possibilità tecnologiche e parlare al mercato italiano: sono questi alcuni degli aspetti che caratterizzano la presenza di Villeroy & Boch alla Design Week di Milano, con l’esposizione Design Continuum: A Study in Sensory Experience realizzata insieme allo studio creativo Elastique. Geberit, versatilità e modularità per un bagno personalizzato. guarda le foto «Abbiamo pensato – ha spiegato ad askanews Safak Fila, direttore Vendite Sud Europa e GM per l’Italia di Villeroy & Boch B&W – di non presentare solamente prodotto, ma di presentare un concetto.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla Milano Design Week, il concetto di "spazio funzionale" lascia il posto a quello di esperienza sensoriale. Tra ceramica stampata in 3D, materiali riciclati e superfici che reagiscono al tocco Notizie correlate Edible Reveries alla Milano Design Week 2026: quando la pasta stampata in 3D diventa arte multisensorialeDal 21 al 26 aprile, in via Melzo 34, nel cuore del Porta Venezia Design District, un nido di pasta lungo 6,2 metri racchiuso in pochi centimetri —... Milano Design Week 2026, Ploom firma “Feel the Aura”: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, dove ogni progetto è chiamato a superare il confine tra forma e significato, Ploom torna a Milano con una proposta che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le 17 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week per bambini e famiglie, cosa vedere al Fuorisalone 2026; Tutte le auto della Milano Design Week 2026. Fiat, il futuro della mobilità urbana alla MIlano Design Week 2026Il marchio torinese presente alla kermesse milanese dedicata al design con un'ambiente presso il Tortona District che coinvolge anche i giovani creativi. Accanto alle icone del passato anche i modelli ... tg24.sky.it Gadget gratis alla Milano Design Week 2026: cosa scroccare tra tote bag, stampe edizione limitata, aperitiviDalla piega gratuita alle degustazioni di caffè, tutti i gadget gratuiti messi a disposizione dei visitatori della Milano Design Week 2026 ... fanpage.it L'antica arte del micromosaico sbarca alla Milano Design Week x.com Milano diventa il palcoscenico dove design e performance raccontano la nuova visione Audi. Alla Design Week 2026, la Casa dei Quattro Anelli porta a Milano “Origin”, installazione immersiva firmata con Zaha Hadid Architects pensata come uno spazio di pa - facebook.com facebook