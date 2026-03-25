Una colonia di ratti gigante invade Torino residenti in allarme | Spinti in superficie dai lavori nel ‘trincerone'

Una colonia di ratti di grandi dimensioni è stata segnalata nella zona sud-ovest di Torino, in particolare intorno a piazza Marmolada e corso Racconigi. I roditori sono stati avvistati tra aiuole, marciapiedi e nelle aree giochi del parco Mennea. I residenti hanno espresso preoccupazione, attribuendo l’aumento dei topi ai lavori in corso nel trincerone, che avrebbero spinto gli animali verso le zone abitate.

Psicosi ratti giganti in una zona di Torino. Da alcuni giorni, nella zona sud ovest del capoluogo piemontese, attorno a piazza Marmolada e corso Racconigi, sono stati avvistati grossi topi tra aiuole, marciapiedi e vicino alle aree giochi del parco Mennea. Tra i quartieri Santa Rita e San Paolo i residenti e i commercianti sostengono che i roditori di grosse dimensioni e in grande quantità si sono spinti a girellare tra cespugli e panchine anche in pieno giorno. Come segnala il sito della Stampa, “l’ipotesi più accreditata è che a spingerli in superficie siano stati i lavori di pulizia avviati nell’area dei binari del trincerone sottostante, dove con ogni probabilità si trovava parte della colonia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una colonia di ratti gigante invade Torino, residenti in allarme: “Spinti in superficie dai lavori nel ‘trincerone'” Articoli correlati Provano ad intrufolarsi di notte negli appartamenti, residenti lanciano l'allarme: beccati dai carabinieriHanno citofonato a quasi tutte le abitazioni della zona 167 a Serracapriola, verosimilmente nel tentativo di intrufolarsi dentro occupandoli oppure... Sorpresi a rubare in un appartamento a Torino, messi in fuga dai residenti e arrestati, tre persone nei guaiTre arresti per rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in zona Mirafiori Sud a Torino.