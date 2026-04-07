L’invasione dei ’moto-teppisti’ Allarme tra i residenti di Zibido

A Zibido, nel Sud Milano, cresce la preoccupazione tra i residenti per la presenza sempre più diffusa di giovani in sella a moto che sfrecciano senza rispettare le norme stradali. Le segnalazioni riguardano spesso comportamenti pericolosi e rumori molesti, con alcuni residenti che si sono rivolti alle autorità per chiedere interventi. La situazione ha suscitato un acceso dibattito sulla sicurezza e sulla gestione di questi episodi.

Cresce nel Sud Milano la protesta dei residenti per la presenza sempre più frequente di “ baby centauri “ che percorrono le strade dei centri urbani senza rispettare alcuna regola. Gruppi di ragazzini in moto sono stati segnalati a Zibido San Giacomo e nei comuni limitrofi, dove transitano soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con una maggiore concentrazione nei fine settimana. Si tratta, secondo diverse testimonianze, di giovani che si spostano tra Zibido San Giacomo, Rozzano e Assago. Non si esclude tuttavia la presenza di più gruppi che, in alcuni casi, si darebbero appuntamento tramite i social network, ritrovandosi poi in punti prestabiliti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’invasione dei ’moto-teppisti’. Allarme tra i residenti di Zibido Leggi anche: Allarme moto-teppisti nel Sud Milano: impennate e “sgasate” tra le case fino a tarda sera Allarme in nottata a Grotte: fuga di gas provoca panico tra i residenti, intervento dei vigili del fuocoNotte di tensione a Grotte, nel territorio di Agrigento, dove un’intensa allerta è scattata poco dopo mezzanotte in via Francesco Ingrao. Argomenti più discussi: L’invasione dei ’moto-teppisti’. Allarme tra i residenti di Zibido; Invasione di parrocchetti a Roma, gli esperti lanciano l'allarme: Colonizzano ogni buco, anche di tapparelle e finestre, si stanno moltiplicando senza controllo; Strage di motociclisti nello Spezzino: cosa sta succedendo davvero; Cresce l’allarme cinghiali. Si prova a correre ai ripari. Cairo, allarme monossido nel centro storico: otto intossicati, tra loro alcuni minori - facebook.com facebook Allarme Granchio Rosso invasivo: tipico di Mar Rosso e Oceano Indiano, si è ormai stabilito nel Mar Ionio x.com