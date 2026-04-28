Emergenza acqua in 6 comuni | lavori urgenti bloccano il servizio

Nella giornata di mercoledì 29 aprile, un intervento urgente su una condotta di Molise Acque ha causato l'interruzione del servizio idrico in sei comuni della regione. I lavori sono stati necessari per riparare un guasto sulla rete di distribuzione, portando alla sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. La situazione ha coinvolto diverse aree, con i residenti che si sono trovati senza acqua potabile per alcune ore.

? Cosa sapere Intervento urgente su condotta Molise Acque mercoledì 29 aprile in 6 comuni coinvolti.. Disagi idrici per utenze acquedotto Molisano Sinistro tra Duronia e Colle San Silvestro.. Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 9, i cittadini di Trivento, Bojano, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata dovranno affrontare disagi alla fornitura idrica per via di un intervento urgente sulla condotta adduttrice. La necessità di intervenire prontamente sui tubi che trasportano l’acqua è emersa dalla comunicazione inviata da Molise Acque nella serata del 27 aprile. Il guasto richiede l’impiego di squadre tecniche in un tratto specifico della rete, situato tra il partitore di Duronia e quello di Colle San Silvestro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza acqua in 6 comuni: lavori urgenti bloccano il servizio Notizie correlate Sospensione dell’acqua per lavori urgenti: rubinetti a secco in cinque comuni del VasteseLa Sasi comunica una sospensione temporanea della fornitura idrica in diversi comuni del Vastese per consentire un intervento urgente di riparazione... Mascali, lavori urgenti nella galleria dell’acqua potabile dopo il crolloABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento finanziato dalla Protezione civile Sono iniziati gli interventi urgenti per la messa in sicurezza della galleria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Emergenza acqua a Lucca e Capannori.; Intervento urgente della Sasi: erogazione idrica sospesa in tre comuni dalle 15 alle 6 del mattino; Emergenza acqua a Lipari, il Garante dei disabili pronto a rivolgersi alla Procura; Si rompe la condotta adduttrice dell'acquedotto Verde: sette Comuni restano di nuovo senz'acqua. Messina, case sull'acqua a Zafferia: via libera ai primi interventiVia libera dalla Regione ai primi interventi di emergenza sulle case popolari di Zafferia le cui fondamenta sono invase dall'acqua . Centoquarantamila euro ... rtp.gazzettadelsud.it Thiesi e altri 4 comuni senz'acqua per 24 ore. Domani si replica in altri 6, da Macomer a SennoriThiesi e altri 4 comuni senz'acqua per 24 ore. Domani si replica in altri 6, da Macomer a Sennori Per il livello troppo basso del Bidighinzu, fino a nuova comunicazione Abbanoa non darà acqua nei ... rainews.it EMERGENZA IDRICA: Zone collinari senz'acqua per 24 ore! Per limitare i disagi, la Protezione Civile ha attivato il servizio autobotti in quattro punti strategici. Leggi l'articolo per scoprire gli orari esatti e i numeri utili per le emergenze. Condividi per informare - facebook.com facebook