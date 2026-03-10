Mascali lavori urgenti nella galleria dell’acqua potabile dopo il crollo

A Mascali sono iniziati lavori urgenti nella galleria dell’acqua potabile situata in via Fontanelle, nella frazione di Nunziata, a seguito del crollo avvenuto recentemente. L’intervento è stato finanziato dalla Protezione civile e mira a mettere in sicurezza la struttura. Le operazioni sono in corso per ripristinare la stabilità della galleria e garantire il funzionamento del servizio idrico locale.

Intervento finanziato dalla Protezione civile. Sono iniziati gli interventi urgenti per la messa in sicurezza della galleria di captazione dell'acqua potabile situata in via Fontanelle, nella frazione di Nunziata a Mascali. L'operazione è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di 158 mila euro da parte della Protezione civile, destinato alla ricostruzione del tratto della galleria che ha subito un crollo. Il progetto ha l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la continuità del servizio idrico, oltre a migliorare le modalità operative per le attività di controllo e manutenzione dell'infrastruttura.