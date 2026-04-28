Emergenza a Praga | Valditara premia i docenti che salvarono gli alunni

Il ministro dell'istruzione ha consegnato premi ai docenti di un liceo di Milano coinvolti in un episodio avvenuto a Praga il 15 aprile. Durante l'emergenza, i docenti hanno messo in atto misure di tutela e salvataggio degli studenti presenti. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di rappresentanti scolastici e autorità locali.

? Cosa sapere Valditara premia i docenti del liceo Claudio Cavalleri per l'emergenza gestita a Praga il 15 aprile.. Il riconoscimento istituzionale valorizza la capacità operativa dei docenti durante le attività scolastiche fuori sede.. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto ieri presso il liceo Claudio Cavalleri di Parabiago per consegnare un riconoscimento ufficiale ai tre docenti che, lo scorso 15 aprile, hanno gestito con estrema lucidità l’emergenza durante una gita scolastica a Praga. L’episodio, che aveva generato grande preoccupazione tra le famiglie dei ragazzi impegnati nel viaggio didattico in Ceca, si era verificato quando l’autista del bus ha avuto un malore improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Praga: Valditara premia i docenti che salvarono gli alunni Notizie correlate Valditara a Parabiago: premia i 3 prof che salvarono gli alunni a Praga? Cosa sapere Valditara consegna il 27 aprile un riconoscimento ai tre docenti del Liceo Cavalleri di Parabiago. Il ministro Valditara premia i prof eroi di Parabiago che in gita salvarono gli studenti dopo il malore dell’autistaParabiago (Milano), 27 aprile 2026 – Durante una gita scolastica a Praga, lo scorso 15 aprile, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Valditara premia i prof eroi che hanno salvato studenti a Praga; Docenti eroi in gita scolastica: salvano gli studenti fermando il pullman dopo il malore dell’autista, la preside scrive a Valditara per il riconoscimento; Salvano studenti in gita a Praga. Al Cavalleri arriva Valditara per premiare i professori eroi; Parabiago, docenti salvano una classe in gita a Praga: Premiata la nostra coesione. Salvano studenti in gita a Praga. Al Cavalleri arriva Valditara per premiare i professori eroiUn intervento tempestivo ha evitato possibili conseguenze drammatiche e portato il Liceo Cavalleri alla ribalta nazionale. A riconoscere ufficialmente quanto accaduto sarà il ministro dell’Istruzione ... ilgiorno.it La strage evitata a Praga. Valditara dai docenti eroi: Lode al vostro coraggioPremio ai tre insegnanti intervenuti in gita dopo il malore all’autista del bus. Il ministro a Parabiago per consegnare gli encomi: esempi da far conoscere. msn.com Oggi ricorre la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che in Italia è un’emergenza nazionale. Non possiamo accettare che l’assenza della sicurezza sul lavoro continui a fare vittime. Serve un cambio di passo, ma salute e sicurezza non trov - facebook.com facebook La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal #Covid19 svolge l'audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. x.com