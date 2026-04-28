Emanuele Luperto esordisce come autore e attore con lo spettacolo teatrale intitolato Lato Finestrino. Si tratta della prima prova sul palcoscenico di un digital creator noto per i suoi contenuti online. Luperto presenta un progetto che segna il suo debutto nel mondo del teatro, con la messa in scena di uno spettacolo scritto e interpretato da lui stesso.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Lato Finestrino, prima prova d’autore e attore per il palcoscenico del celebre digital creator Emanuele Luperto. Dove e Quando: Presso l’OFFOFF Theatre di Roma, in via Giulia 20, da martedì 5 a giovedì 7 maggio 2026. Perché: Un viaggio ironico e grottesco tra le fobie contemporanee, guidato da uno dei content creator più influenti del 2026, che trasforma la paura di volare in una geniale riflessione sull’umanità. Il panorama dello spettacolo dal vivo romano si arricchisce di un evento capace di unire il linguaggio rapido del web con la profondità della recitazione tradizionale. Il teatro, da sempre specchio della società, accoglie oggi i nuovi narratori del nostro tempo, offrendo loro uno spazio per dilatare le proprie visioni e confrontarsi con il pubblico in carne e ossa.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Emanuele Luperto debutta con Lato Finestrino

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