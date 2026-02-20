Scambio sospetto dal finestrino | fermato con cocaina e coltelli

Un uomo è stato fermato dopo aver fatto uno scambio sospetto dal finestrino della sua auto. La polizia ha notato il comportamento anomalo e ha deciso di intervenire. Durante l’operazione, i agenti hanno trovato cocaina e coltelli nascosti nel veicolo. L’individuo ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e arrestato. La droga e le armi sono state sequestrate. La vicenda si è svolta in pieno giorno in un quartiere trafficato, dove i residenti hanno assistito alla scena.

Controllo dei Carabinieri: sequestrati 10 involucri di droga e 3.500 euro, denunciato un 45enne Un movimento sospetto, uno scambio rapido dal finestrino di un'auto e il tentativo di allontanarsi alla vista della pattuglia. È da qui che è scattato l'intervento dei Carabinieri di Sorbolo Mezzani, che nei giorni scorsi hanno denunciato un 45enne italiano ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 17 febbraio, quando i militari, impegnati in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato un uomo avvicinarsi a un'auto parcheggiata nei pressi di un'attività commerciale.