Il Cagliari ha deciso di cedere Lorenzo Luperto, un giovane difensore classe 2002, a una squadra di Serie A. La trattativa si è conclusa con un’offerta superiore ai 10 milioni di euro, cifra considerata molto significativa dalla società. La scelta è stata presa di comune accordo tra il club e il presidente Giulini, che ha dato il via libera alla trattativa. La cessione ha suscitato reazioni tra i tifosi, alcuni soddisfatti, altri preoccupati per il futuro della squadra.

Il Cagliari ha chiuso il mercato invernale con una decisione che ha scosso i tifosi: la cessione di Lorenzo Luperto, centrocampista classe 2002, a un club di Serie A per una cifra che, secondo fonti vicine alla società, supera i 10 milioni di euro. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di mercoledì 4 febbraio, durante una conferenza stampa tenuta al centro sportivo di Cagliari, in località Is Arenas, dove il direttore sportivo Guido Angelozzi ha affrontato i giornalisti con un tono calmo ma deciso, quasi rassegnato. Non è stato un addio facile, né per lui né per la piazza. «È stato un passaggio doloroso», ha ammesso Angelozzi, «ma anche una scelta condivisa con il presidente Giulini, e non presa alla leggera». 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, Angelozzi: scelta condivisa con Giulini per la cessione di Luperto, offerta considerata significativa

Approfondimenti su Cagliari Luperto

Il calciomercato del Cagliari si sta muovendo con attenzione, con il direttore sportivo Guido Angelozzi che ha confermato l’incedibilità di Luperto e l’interesse per Lovric e Nicolussi Caviglia.

Giulini si prepara a cedere un altro 20% delle quote del Cagliari Calcio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cagliari Luperto

Cagliari, Angelozzi: Per Luperto offerta importante, cessione scelta mia e di GiuliniGuido Angelozzi, Ds del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo la chiusura del mercato ... cagliaripad.it

Mercato Cagliari: domani conferenza stampa del ds AngelozziLa conferenza stampa di Guido Angelozzi chiarirà le strategie del Cagliari dopo il mercato invernale: appuntamento domani all'Unipol Domus. calciocasteddu.it

Il #Cagliari ha chiuso il calciomercato tra colpi in prospettiva e giocatori subito pronti (e decisivi) come Ibrahim #Sulemana. Che ne pensi del lavoro svolto dal direttore sportivo Guido Angelozzi Dai un voto al mercato dei rossoblù nei commenti! #CagliariNe - facebook.com facebook

#Cagliari Così l'AD rossoblù Stefano #Melis sul calciomercato del Cagliari a pochi minuti dal via di #FiorentinaCagliari x.com