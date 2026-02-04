Cagliari Angelozzi | scelta condivisa con Giulini per la cessione di Luperto offerta considerata significativa
Il Cagliari ha deciso di cedere Lorenzo Luperto, un giovane difensore classe 2002, a una squadra di Serie A. La trattativa si è conclusa con un’offerta superiore ai 10 milioni di euro, cifra considerata molto significativa dalla società. La scelta è stata presa di comune accordo tra il club e il presidente Giulini, che ha dato il via libera alla trattativa. La cessione ha suscitato reazioni tra i tifosi, alcuni soddisfatti, altri preoccupati per il futuro della squadra.
Il Cagliari ha chiuso il mercato invernale con una decisione che ha scosso i tifosi: la cessione di Lorenzo Luperto, centrocampista classe 2002, a un club di Serie A per una cifra che, secondo fonti vicine alla società, supera i 10 milioni di euro. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di mercoledì 4 febbraio, durante una conferenza stampa tenuta al centro sportivo di Cagliari, in località Is Arenas, dove il direttore sportivo Guido Angelozzi ha affrontato i giornalisti con un tono calmo ma deciso, quasi rassegnato. Non è stato un addio facile, né per lui né per la piazza. «È stato un passaggio doloroso», ha ammesso Angelozzi, «ma anche una scelta condivisa con il presidente Giulini, e non presa alla leggera». 🔗 Leggi su Ameve.eu
